نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم..ختام التصفيات المركزية للمرحلة الثانية من مسابقة دولة التلاوة بأكاديمية الأوقاف الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تختتم وزارة الأوقاف، اليوم الخميس 11 من سبتمبر 2025م، فعاليات التصفيات المركزية للمرحلة الثانية من مسابقة دولة التلاوة، وذلك بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور لجنة تحكيم تضم نخبة من كبار العلماء والقراء، الذين يشهدون جولات الاستماع والتقييم لمتسابقين من مختلف محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزارة أن هذه المرحلة تمثل محطة حاسمة لاختيار أفضل الأصوات المتميزة؛ تمهيدًا لخوض غمار المراحل النهائية، التي تهدف إلى إبراز جيل جديد من القراء أصحاب الأداء المتقن والأصوات العذبة، ليكونوا امتدادًا لرواد وعمالقة التلاوة المصرية الذين حملوا لواء القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي.

وأوضحت أن التصفيات تُجرى وفق معايير دقيقة وجدول منظم، مع التزام جميع المشاركين بالحضور في الموعد المقرر، بما يعكس الانضباط والجدية التي تميز المسابقة في مختلف مراحلها، ويؤكد حرص الوزارة أن تخرج بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر القرآنية.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار عناية وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وأهله، وحرصها المستمر على اكتشاف ورعاية المواهب القرآنية الجديدة وصقلها، بما يعزز ريادة مصر في مجال التلاوة، وذلك من خلال التعاون المثمر بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ دعمًا للجهود الوطنية في اكتشاف الطاقات القرآنية وصناعة جيل جديد من القراء المتميزين.