نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر المصري يرسل القافلة الـ35 من «زاد العزة» محملة بـ2500 طن مساعدات إلى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصل الهلال الأحمر المصري جهوده في دعم الأشقاء الفلسطينيين، حيث دفع صباح اليوم القافلة الـ35 من مبادرة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» محملة بنحو 2500 طن من المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة.

وتضمنت المساعدات أكثر من 1750 طنًا من السلال الغذائية والدقيق، بجانب ما يزيد على 750 طنًا من المستلزمات الطبية والإغاثية، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به مصر لتعزيز صمود أهالي غزة وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

ويذكر أن مبادرة «زاد العزة» التي أطلقها الهلال الأحمر المصري في 27 يوليو الماضي، تواصل على مدار 35 يومًا إرسال القوافل تباعًا، حاملة آلاف الأطنان من الغذاء والدقيق وألبان الأطفال والأدوية والمستلزمات الطبية والعناية الشخصية والوقود.

ويعد الهلال الأحمر المصري الآلية الوطنية المعتمدة لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، حيث يتواجد منذ بداية الأزمة على الحدود لمواصلة إدخال المساعدات عبر معبر رفح، الذي لم يُغلق من الجانب المصري طوال فترة التصعيد.

وقد بلغ إجمالي المساعدات الإنسانية التي دخلت القطاع حتى الآن أكثر من نصف مليون طن، بجهود متواصلة من 35 ألف متطوع بالجمعية.

