نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي تكرم السفيرة هيفاء أبو غزالة وتشيد بإسهاماتها في العمل الاجتماعي العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، وذلك بمناسبة انتهاء فترة ولايتها.

وأعربت الوزيرة عن تقديرها العميق للجهود الكبيرة التي بذلتها السفيرة هيفاء أبو غزالة طوال فترة عملها، مؤكدة أن إسهاماتها تركت بصمة بارزة في تعزيز منظومة العمل الاجتماعي العربي المشترك.

وتناول اللقاء مناقشة أحد فصول الكتاب الذي تُعده السفيرة أبو غزالة حول تجربتها داخل جامعة الدول العربية ودور المجلس الوزاري في مجال الحماية الاجتماعية، حيث ستساهم الدكتورة مايا مرسي في تقديم هذا الفصل باعتبارها إحدى الشخصيات العربية المشاركة في إثراء محتواه.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الكتاب سيمثل مرجعًا مهمًا في مجال الحماية الاجتماعية على المستوى العربي، خاصة أنه يوثق مرحلة مليئة بالتحديات الإنسانية الكبيرة التي مرت بها المنطقة. كما تمنت للسفيرة أبو غزالة دوام التوفيق في مسيرتها القادمة، مشيدة بإسهاماتها التي أثرت العمل الاجتماعي العربي ورسخت نهجًا للتعاون المشترك.