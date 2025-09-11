نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي: محفظة مشروعات بـ 6 مليارات دولار تعكس قوة شراكة مصر مع البنك الدولي في المقال التالي

دعم محفظة مشروعات استراتيجية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه السيد عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي، أن البنك الدولي يموّل مشروعات في مصر بمحفظة تبلغ قيمتها نحو 6 مليارات دولار، ما يجسد دوره كشريك استراتيجي في دعم التنمية والإصلاح الاقتصادي.

الإصلاح الاقتصادي وخفض الدين

أوضح رئيس الوزراء أن مصر تمضي بخطوات ثابتة في مسار نزولي للدين العام، مشددًا على أن التعاون مع البنك الدولي يمثل ركيزة أساسية في دعم هذا المسار، وتعزيز تمويل المشروعات ذات الأولوية بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.

دور وزارة التخطيط

من جانبها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود التنسيق المستمر مع البنك الدولي، مشيرة إلى أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي يفتح المجال لتوسيع التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وتطوير العلاقات مع شركاء التنمية.

إشادة بالسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

من جهته، أعرب عبد العزيز الملا عن تقديره لرئيس الوزراء، مهنئًا مصر على إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، معتبرًا أنها تعكس رؤية واضحة لخطط النمو والتشغيل، وتعزز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.

الطاقة الجديدة والشراكات مع القطاع الخاص

وأشار الملا إلى أن البنك الدولي يولي اهتمامًا خاصًا بتمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب دعم الشراكات مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة.