نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تشارك في المؤتمر والمعرض التعليمي الدولي بالسويد EAIE في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمشاركة الجامعات المصرية في المحافل الدولية، يشارك الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، في فعاليات المؤتمر والمعرض التعليمي الدولي الذي تنظمه الرابطة الأوروبية للتعليم الدولي (EAIE)، والمقرر انعقاده بمدينة جوثنبورج بالسويد خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر 2025.

وتأتي مشاركة الدكتور قنديل ضمن وفد رسمي يمثل الجامعات المصرية، بالتنسيق بين قطاع العلاقات الثقافية والبعثات وهيئة دعم وتطوير الجامعات، وبالتعاون مع المكتب الثقافي المصري في برلين، بهدف تعزيز الحضور الأكاديمي المصري على الساحة الدولية، وتفعيل مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، خاصة محور المرجعية الدولية.

ويهدف المؤتمر إلى الترويج لمصر كمقصد رئيسي للدراسة من خلال المبادرة الرئاسية "ادرس في مصر"، عرض البرامج الأكاديمية المتميزة التي تقدمها جامعة حلوان، خاصة في مجالات الفنون، التكنولوجيا، والعلوم التطبيقية، عقد لقاءات ثنائية مع ممثلي الجامعات الأوروبية لبحث فرص التعاون الأكاديمي، وإنشاء درجات علمية مزدوجة، مناقشة إمكانية فتح فروع لجامعات أجنبية في مصر، وتوقيع اتفاقيات تبادل طلابي وأعضاء هيئة تدريس، تعزيز التعاون البحثي وتبادل الخبرات العلمية بما يسهم في رفع جودة التعليم والبحث العلمي في مصر.

وأكد الدكتور السيد قنديل أن مشاركة جامعة حلوان في هذا الحدث الدولي تأتي في إطار رؤيتها الاستراتيجية للانفتاح على التجارب العالمية، وتطوير منظومتها الأكاديمية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لتوسيع شبكة شراكاتها الدولية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز من مكانتها الإقليمية والدولية.

ومن المتوقع أن تشهد فعاليات المؤتمر حضورًا واسعًا من ممثلي الجامعات والمؤسسات التعليمية من مختلف دول العالم، مما يتيح فرصة مثالية لتبادل الخبرات وبناء جسور التعاون الأكاديمي بين مصر والعالم.