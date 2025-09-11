أخبار مصرية

وزير الأوقاف يستقبل نجل الشهيد خالد عبد العال

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، صباح اليوم، الأستاذ أحمد - نجل الشهيد البطل خالد شوقي عبد العال، الذي ضحى بنفسه في سبيل حماية الأرواح والممتلكات من كارثة محققة، بأن قاد شاحنة الوقود المشتعلة وأبعدها عن محطة الوقود والحي السكني، فاستشهد على أثر ذلك.

أكد الوزير خلال لقائه نجلَ الشهد أن مصر لا تنسى شهداءها من الجيش والشرطة والمدنيين، وأن تضحيات الشهيد خالد عبد العال ستظل وسام فخر ورمزًا للفداء والتضحية، مشيرًا إلى أن كل تكريم لاسم الشهد على منصة الأوقاف وفي حفل المولد النبوي الأشرف إنما هو على سبيل العرفان والامتنان من الدولة وشعبها ومن الوزارة لمن ضحى بما لا يمكن مجازاته بشكر ولا بتقدير.

وأعرب نجل الشهيد عن فخره واعتزازه بوالده، الذي اختار التضحية بنفسه؛ حفاظًا على حياة الآخرين، مسترجعًا ذكرياته معه بكلمات مؤثرة واعتزاز بما أكسبه والده من فخار لا يمحى على مر الدهر.

واختتم الوزير اللقاء بإهداء نجل الشهيد مصحف مصر؛ وبذل الشكر الجزيل والتحية الخالية لأسرة الشهيد بأكملها.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

