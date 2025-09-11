أخبار مصرية

أكاديمية الأزهر تختتم فعاليات دورة «تنمية المهارات الدعوية» لوفد ماليزي

0 نشر
0 تبليغ

  • أكاديمية الأزهر تختتم فعاليات دورة «تنمية المهارات الدعوية» لوفد ماليزي 1/14
  • أكاديمية الأزهر تختتم فعاليات دورة «تنمية المهارات الدعوية» لوفد ماليزي 2/14
  • أكاديمية الأزهر تختتم فعاليات دورة «تنمية المهارات الدعوية» لوفد ماليزي 3/14
  • أكاديمية الأزهر تختتم فعاليات دورة «تنمية المهارات الدعوية» لوفد ماليزي 4/14
  • أكاديمية الأزهر تختتم فعاليات دورة «تنمية المهارات الدعوية» لوفد ماليزي 5/14
  • أكاديمية الأزهر تختتم فعاليات دورة «تنمية المهارات الدعوية» لوفد ماليزي 6/14
  • أكاديمية الأزهر تختتم فعاليات دورة «تنمية المهارات الدعوية» لوفد ماليزي 7/14
  • أكاديمية الأزهر تختتم فعاليات دورة «تنمية المهارات الدعوية» لوفد ماليزي 8/14
  • أكاديمية الأزهر تختتم فعاليات دورة «تنمية المهارات الدعوية» لوفد ماليزي 9/14
  • أكاديمية الأزهر تختتم فعاليات دورة «تنمية المهارات الدعوية» لوفد ماليزي 10/14
  • أكاديمية الأزهر تختتم فعاليات دورة «تنمية المهارات الدعوية» لوفد ماليزي 11/14
  • أكاديمية الأزهر تختتم فعاليات دورة «تنمية المهارات الدعوية» لوفد ماليزي 12/14
  • أكاديمية الأزهر تختتم فعاليات دورة «تنمية المهارات الدعوية» لوفد ماليزي 13/14
  • أكاديمية الأزهر تختتم فعاليات دورة «تنمية المهارات الدعوية» لوفد ماليزي 14/14

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكاديمية الأزهر تختتم فعاليات دورة «تنمية المهارات الدعوية» لوفد ماليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت "أكاديمية الأزهر العالمية"، الخميس (١١ سبتمبر ٢٠٢٥م)، فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة *تنمية المهارات الدعوية*، التي انعقدت بمقر الأكاديمية على مدار خمسة أيام، بمشاركة وفد من موظفي وزارة الشئون الإسلامية بدولة *ماليزيا*.

أقيمت هذه الدورة بتوجيهات كريمة من الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب – شيخ الأزهر الشريف، وبمتابعة الدكتور محمد الضويني – وكيل الأزهر الشريف، في إطار رسالة الأزهر الشريف الحضارية في إعداد وتأهيل الدعاة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الإسلامية في مختلف دول العالم.

وفي كلمته خلال الحفل الختامي، أكد الدكتور/ حسن الصغير – رئيس الأكاديمية – أن هذه الدورة تمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون المثمر بين الأزهر الشريف وماليزيا، مشيرًا إلى أنها جمعت بين التأصيل العلمي الرصين والتدريب العملي على مهارات الدعوة الحديثة، بما يحقق التكامل في إعداد الداعية المعاصر.

وتضمّن البرنامج التدريبي محاضرات علمية وورشًا تطبيقية تناولت: البعد النفسي والاجتماعي في الفتوى، مناقشة القضايا الفقهية المعاصرة، تنمية مهارات الخطاب الدعوي وأساليب الإقناع، التدريب على التواصل الفعّال والتأثير في الجماهير، وصقل القدرات على التفكير النقدي والتحليل العلمي للنصوص الشرعية.

وفي *ختام الفعاليات*، تم توزيع الشهادات وتكريم المشاركين، حيث وجّه الوفد الماليزي تحية خاصة إلى الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب – شيخ الأزهر الشريف، تقديرًا لدعمه المتواصل في نشر رسالة الوسطية وتجديد الخطاب الديني، كما أعربوا عن امتنانهم العميق للأزهر الشريف على رعايته الكريمة، ولأكاديمية الأزهر العالمية على ما لمسوه من اهتمام ورعاية علمية متميزة. وأكدوا أن ما اكتسبوه من خبرات ومعارف خلال هذه الدورة سيكون رافدًا قويًّا يعينهم في أداء رسالتهم الدعوية وخدمة المجتمع الماليزي.

c22e4dde99.jpg
78ad9d6494.jpg
6e336f3968.jpg
9c9be2ae0d.jpg
c2f58b7801.jpg
6f8a3eb791.jpg
aa3c212cfe.jpg
4111d2366a.jpg
f305f85071.jpg
6a0305970f.jpg
ce89282e84.jpg
eef54e5a78.jpg
feb7f4ea0c.jpg
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا