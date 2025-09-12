نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتابع ترتيبات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يتابع ترتيبات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا؛ لمتابعة الاستعدادات الجارية لفعاليات الاحتفالية الكبرى التي ستنظمها الدولة المصرية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، بحضور وزراء ومسئولين رفيعي المستوى وممثلي الجهات المعنية.

متابعة التحضيرات واللوجستيات الدولية

استعرض الاجتماع موقف الدعوات المرسلة لكبار المسئولين والشخصيات البارزة من مختلف دول العالم، والتجهيزات الخاصة باستضافة الوفود الأجنبية، بما يشمل ترتيبات التنقل والإقامة بالفنادق، بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.

التزام بيئي بمعايير الاستدامة

أشاد رئيس الوزراء بحصول المتحف المصري الكبير على تقرير معتمد دوليًا لقياس الانبعاثات الكربونية خلال مراحل تشغيله، مؤكدًا أن ذلك يعكس التزام مصر بدمج مفاهيم الاستدامة البيئية داخل هذا الصرح الحضاري العملاق.

مشروعات تطوير المنطقة المحيطة

ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، بما في ذلك الطرق المؤدية إليه، وأيقونات الهوية البصرية، إلى جانب الممشى السياحي الذي يربط المتحف بمنطقة الأهرامات، والمزود بأعمال إنارة لخلق تجربة زيارة ليلية مميزة.

فقرات الاحتفالية وتجهيزات الساحات الداخلية والخارجية

استعرض الحضور معدلات التنفيذ المتقدمة للأعمال بالساحات الخارجية للمتحف، والتجهيزات الداخلية المهيأة لفعاليات الافتتاح، كما تم عرض الفقرات الفنية والثقافية المقترحة للاحتفالية، والتي تشرف على تنظيمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.