نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري:حالة المنظومة المائية بمحافظتى الشرقية والإسماعيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اليوم الجمعة الموافق 12 سبتمبر 2025 بزيارة لمحافظتى الشرقية والإسماعيلية لتفقد حالة المنظومة المائية خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية، وكان فى إستقبال المهندسة لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية.

وتفقد الدكتور سويلم ترعة الملاك ومسقى الطوبجية بزمام هندسة رى الملاك بمركز ابو حماد بمحافظة الشرقية، والتقى الدكتور سويلم مع عدد من المنتفعين على المسقى، كما التقى سيادته أيضا بالسادة العاملين بالإدارة العامة لرى الصالحية القائمين على تنفيذ ومتابعة "مشروع رقمنة المساقي الخاصة".

وقد استمع الدكتور سويلم لطلبات ومقترحات المنتفعين بالمنطقة موجها لأجهزة الوزارة المعنية بسرعة دراسة هذه الطلبات واتخاذ اللازم بشأنها طبقا للقوانين والإشتراطات المنظمة، ومن جانبهم أشاد المنتفعين بمجهودات الوزارة خلال الموسم الصيفي الحالى، وتوافر المياه بالكميات والتوقيتات اللازمة للرى، وسرعة تعاون أجهزة الوزارة للاستجابة لأى شكاوي مقدمة منهم.

وأكد الدكتور سويلم على أهمية قيام المزارعين وروابط مستخدمى المياه بتطهير المساقى الخاصة بمعرفتهم وتحت إشراف وزارتى الرى والزراعة، مشيرا لأهمية تطهير المساقى لتتكامل مع مجهودات الوزارة لتطهير الترع بما يضمن إيصال مياه الرى لكافة الأراضي الزراعية دون أى عوائق.

وفيما يخص "مشروع رقمنة المساقي الخاصة".. صرح الدكتور سويلم أن هذا المشروع يهدف لاستكمال حوكمة وضبط المنظومة المائية من السد العالي إلى أرض المزارع والقضاء علي المعوقات التي تواجه الفلاح على المساقي الخاصة، مضيفا أن "مشروع رقمنه المساقي" هو تعاون مع وزارة الزراعة وروابط مستخدمي المياه بهدف دعم المزارع في تطهير المساقي الخاصة التابعه للمزارعين، موضحا أنه تم رفع بيانات عدد نحو ١٩٠٠ مسقي بأطوال بلغت ٢٣٠٠ كم على مستوى الجمهورية حتي تاريخه، وبإدارة ري الصالحية تم رفع ١١٣ مسقي بأطوال ١١٦ كم.

وقد وجه الدكتور سويلم بقيام الإدارات العامة للرى بالمحافظات بتقديم الدعم اللازم لفريق عمل المشروع بكل إدارة، كما ووجه سيادته بالإستفادة من البيانات التي يتم تجميعها بالمشروع لصالح وزارتي الري والزراعة في تقييم أعمال روابط مستخدمى المياه وتحديد الاحتياج الفعلي لأعمال تطهيرات وصيانة المساقي وكذا تطويرها وتذليل العقبات امام إمرار المياه بها.

كما تفقد الدكتور سويلم تطهيرات ترعة الإسماعيلية بالكيلو ٦٧.٥٠ بنطاق مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، وموقع الكيلو ٧٥.٠٠ وحجز الصالحية بالكيلو ٧٧.٠٠ على ترعة الإسماعيلية بزمام مركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية لتفقد أعمال حماية الجسور الجارى تنفيذها على الترعة فى المسافة من كيلو ٧٥ وحتى كيلو ١٠٣.

وقد وجه الدكتور سويلم بمواصلة أعمال تأهيل جسور ترعة الإسماعيلية ونهوها قبل حلول شهر إبريل ٢٠٢٦ إستعدادا للموسم الصيفى القادم، كما وجه سيادته بزيادة التحفيز المقدم للعاملين المجتهدين.

كما تفقد الدكتور سويلم موقع تركيب كاميرات قياس التصرفات علي ترعة الإسماعيلية خلف حجز الصالحية، حيث صرح سيادته أن استخدام الكاميرات المتطورة لقياس التصرفات المائية في الترع هو أحد الخطوات الهامه لتحويل إدارة المياه في مصر من المناسيب إلى التصرفات وهو ما كان حلما علي مدار عشرات السنوات.

وقد وجه سيادته بمواصلة أعمال قياس التصرفات ومعايرة التصرفات المقاسة بمقارنتها بالتصرفات الفعلية على الطبيعة، حتى يتسنى تقييم التجربة والنظر فى التوسع بها مستقبلا، وربط هذه التجربة حال نجاحها بمنظومة التليمتري القائمة حاليا، مع تطوير منظومة التليمتري لرصد ومتابعة التصرفات والمناسيب ونوعية المياه.

كما وجه الدكتور سويلم بأن يتم البدء فى الإجراءات اللازمة لتنفيذ عمليات تكريك ترعة السويس بدءا من الكيلو ٥٠ حتى النهاية لضمان إمرار التصرفات المائية الكافية خلال الموسم الصيفى المقبل.