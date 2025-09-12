أخبار مصرية

«بيت الزكاة والصدقات» ينتهي من توزيع أدوات وزي مدرسي على الطلاب الأيتام في القاهرة الكبرى

0 نشر
0 تبليغ

  • «بيت الزكاة والصدقات» ينتهي من توزيع أدوات وزي مدرسي على الطلاب الأيتام في القاهرة الكبرى 1/5
  • «بيت الزكاة والصدقات» ينتهي من توزيع أدوات وزي مدرسي على الطلاب الأيتام في القاهرة الكبرى 2/5
  • «بيت الزكاة والصدقات» ينتهي من توزيع أدوات وزي مدرسي على الطلاب الأيتام في القاهرة الكبرى 3/5
  • «بيت الزكاة والصدقات» ينتهي من توزيع أدوات وزي مدرسي على الطلاب الأيتام في القاهرة الكبرى 4/5
  • «بيت الزكاة والصدقات» ينتهي من توزيع أدوات وزي مدرسي على الطلاب الأيتام في القاهرة الكبرى 5/5

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «بيت الزكاة والصدقات» ينتهي من توزيع أدوات وزي مدرسي على الطلاب الأيتام في القاهرة الكبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى «بيت الزكاة والصدقات»، اليوم الجمعة الموافق 12 من سبتمبر 2025م، من توزيع الحقائب المدرسية والأدوات الكتابية والزي المدرسي والأحذية على عشرات الآلاف من الطلاب الأيتام في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، ضمن حملة «إلى المدرسة» استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2025/2026م.

أكد «بيت الزكاة والصدقات» على أن الحملة تستهدف حث الطلاب على تحصيل العلوم والتفرغ للمذاكرة، والالتزام بالآداب والأخلاق، واحترام المُعلِّم وتوقيره، واحترام دور المدرسة ومكانتها في التربية وترسيخ القيم النبيلة.

وأوضح  «بيت الزكاة والصدقات» أن الحملة تجوب كل محافظات الجمهورية، وتستهدف ما يقرب من 80 ألف طالب بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية؛ لإدخال السرور والبهجة على قلوب الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

e00e0e5b04.jpg
a25e87ded5.jpg
74237d6eb8.jpg
2c98e7b920.jpg
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا