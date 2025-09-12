نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «بيت الزكاة والصدقات» ينتهي من توزيع أدوات وزي مدرسي على الطلاب الأيتام في القاهرة الكبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى «بيت الزكاة والصدقات»، اليوم الجمعة الموافق 12 من سبتمبر 2025م، من توزيع الحقائب المدرسية والأدوات الكتابية والزي المدرسي والأحذية على عشرات الآلاف من الطلاب الأيتام في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، ضمن حملة «إلى المدرسة» استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2025/2026م.

أكد «بيت الزكاة والصدقات» على أن الحملة تستهدف حث الطلاب على تحصيل العلوم والتفرغ للمذاكرة، والالتزام بالآداب والأخلاق، واحترام المُعلِّم وتوقيره، واحترام دور المدرسة ومكانتها في التربية وترسيخ القيم النبيلة.

وأوضح «بيت الزكاة والصدقات» أن الحملة تجوب كل محافظات الجمهورية، وتستهدف ما يقرب من 80 ألف طالب بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية؛ لإدخال السرور والبهجة على قلوب الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.