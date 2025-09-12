نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق: الانقسام الفلسطيني تم بأياد فلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إنه حتى إذا كان هناك بعض الأطراف التي لديها وجهات نظر معينة في الانقسام الفلسطيني إلا أنها لم تكن بالتأثير الكامل، وللأسف الأمر تم بأياد فلسطينية ساعدت على تأجيج التوتر.

وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج "الجلسة سرية" مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه سأل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أثناء إيصاله إلى المطار بعد اتفاقية 2011، و"قلت له بالنص، يا سيادة الرئيس لماذا وافقت على اتفاقية الوفاق الوطني وبها بعض الفقرات التي لا تتماشى مع وجهة نظرك أو موقفك، فقال بالنص أنا مش عايز أموت وهناك انقسام، الانقسام تم في عهدي ولا أريد أن ألقى وجه الله والانقسام موجود، وبالتالي وافقت على كل ما قالت عليه مصر من محاولة مرونة كاملة في هذا الاتفاق".