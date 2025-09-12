نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك ناصر ينفي إعلانًا مزيفًا للتوظيف ويحذر المواطنين من الشائعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى بنك ناصر الاجتماعي صحة ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعلان منسوب إليه يزعم فتح باب التوظيف لوظائف "خدمة عملاء" و"مسؤول تمويل".

وأكد البنك أن هذا الإعلان عارٍ تمامًا من الصحة، ولم يصدر عنه أي بيان أو إعلان رسمي بهذا الشأن، مشددًا على أن أي بيانات أو إعلانات تخص البنك يتم نشرها فقط من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، أو عبر الحسابات الرسمية للبنك على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الموقع الإلكتروني للبنك.

وحذر بنك ناصر الاجتماعي المواطنين من الانسياق وراء مثل هذه الشائعات أو الروابط المضللة التي تستهدف استغلالهم، داعيًا إلى توخي الحذر والتأكد من صحة أي معلومات من مصادرها الرسمية