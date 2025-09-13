نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يترأس اجتماع اللجنة العليا للإعلانات لبحث تنظيم المنظومة وتعظيم الموارد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماع اللجنة العليا للإعلانات لبحث طلبات المعلنين والعمل على تنظيم الإعلانات بما يتوافق مع المظهر الحضاري للمحافظة.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة مدي إمكانية منح تراخيص جديدة لمساحات الإعلانية إلى جانب دراسة التظلمات المقدمة فضلًا عن طرح مواقع جديدة بعد دراستها لتعظيم الموارد المالية للمحافظة.

كما تناول الاجتماع بحث عدد من الطلبات المقدمة من المعلنين بأحياء الهرم والعمرانية والطالبية وبولاق الدكرور والدقي والعجوزة وجنوب الجيزة وذلك في إطار تحقيق العدالة والشفافية في منح التراخيص.

وشدد المحافظ على ضرورة الارتقاء بمنظومة الإعلانات وتحقيق الانضباط في هذا القطاع مع تكثيف الرقابة على المخالفات بما يحقق الصالح العام ويحافظ على الشكل الجمالي والحضاري لشوارع وميادين الجيزة.

وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة حريصة على دعم وتذليل أي عقبات تواجه المعلنين والمستثمرين شريطة الالتزام بالضوابط والقوانين المنظمة مشددًا على أن الهدف هو خلق منظومة إعلانية حضارية تحقق التوازن بين تعظيم الموارد والحفاظ على المظهر العام.

حضر اللقاء هند عبد الحليم نائب المحافظ والمستشار هاني محمد المستشار القانوني ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ومحمد عيد مدير إدارة الاعلانات ورؤساء الأحياء المعنية.

