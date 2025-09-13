أخبار مصرية

مصر تعزي جمهورية الكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث غرق قاربين في شمال غرب البلاد

أحمد جودة - القاهرة - تُعرب جمهورية مصر العربية، حكومةً وشعبًا، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث غرق قاربين في شمال غرب البلاد واللذين أسفرا عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.

وتؤكد جمهورية مصر العربية تضامنها الكامل مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في مواجهة هذا الحادث الأليم، وتُعرب عن صادق تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
 

