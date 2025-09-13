نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد 11 عامًا من الجهود.. خطوة حاسمة لإصلاح التعليم الهندسي في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، عن تحقيق إنجاز بارز في مسيرة إصلاح التعليم الهندسي، بعد جهود امتدت لأكثر من 11 عامًا، تمثّل في تنفيذ قرار المجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة بعدم قبول حملة الدبلومات الفنية بالمعاهد الهندسية الخاصة، إلا بعد اجتياز اختبار المعادلة، أسوة بالجامعات الحكومية.

وأكد النبراوي أن الدكتور جودة غانم، أمين المجلس، أصر على تنفيذ القرار رغم الضغوط التي مورست للتراجع عنه، معتبرًا ذلك أولى خطوات الإصلاح الحقيقي الذي طال انتظاره، وبداية مسار شامل يضمن الارتقاء بالمهنة وصون حقوق المهندسين ماديًا واجتماعيًا.

وأشار نقيب المهندسين إلى أن هذه الخطوة ليست النهاية، لكنها تمثل انطلاقة مهمة ستعقبها تحركات أخرى في ملف التعليم الهندسي، مشددًا على التزام النقابة بمواصلة دورها الحيوي في هذا المجال.

ووجّه النبراوي تحية تقدير لأعضاء الجمعية العمومية والقائمين على إدارة النقابة واتحاد مهندسي مصر خريجي الجامعات الحكومية، كما أشاد بجهود الدكتورة رحاب التحيوي المحامية التي دافعت عن هذا الحق لسنوات داخل أروقة المحاكم.