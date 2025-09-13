نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يتفقد "الممشى السياحي" الرابط بين المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات استعدادًا للافتتاح العالمي في المقال التالي

مدبولي يتفقد "الممشى السياحي" الرابط بين المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات استعدادًا للافتتاح العالمي

في إطار الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير في أول نوفمبر المقبل، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين، الممشى السياحي الذي يربط بين المتحف ومنطقة الأهرامات، والذي يمثل أحد المشروعات السياحية الكبرى لتطوير المنطقة المحيطة.

الممشى السياحي يعزز الهوية البصرية للمنطقة

استمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير السياحة والآثار شريف فتحي، الذي أكد أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون حدثًا عالميًا يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة، مشيرًا إلى أن الممشى السياحي صُمم ليحافظ على الهوية البصرية والحضارية للمنطقة، ويربط المتحف مباشرة بمنطقة الأهرامات الأثرية.

تفاصيل تصميم الممشى

اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام الهندسي على مشروع المتحف والمنطقة المحيطة، أوضح أن الممشى يمتد لمسافة 1.27 كم، بعرض يتراوح بين 13.5 و27.5 مترًا، ويبدأ من منطقة الانتظار بالمتحف مرورًا بطريق الفيوم وصولًا إلى المنطقة الأثرية.

وأشار إلى أن التصميم روعي فيه الطابع الحضاري والمعماري الفريد، ليقدم تجربة مميزة للسائحين.

مسار صديق للبيئة وتجربة سياحية متكاملة

أكد اللواء مفتاح أن الممشى يوفر مسارًا مباشرًا ومريحًا، سواء سيرًا على الأقدام أو باستخدام مركبات كهربائية صديقة للبيئة، بما يعكس الخطة السياحية الشاملة لتطوير منطقة الأهرامات وتحويلها إلى تجربة متكاملة للزوار.

تحسين المشهد الحضاري استعدادًا للحدث العالمي

اختُتمت الجولة بالتأكيد على أن "الممشى السياحي" أسهم في تحسين المظهر الجمالي لمنطقة الأهرامات، وسيكون جزءًا مهمًا من المشهد المهيب الذي ستقدمه مصر للعالم خلال حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.