نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. محمود محي الدين ضيف صالون ماسبيرو الثقافي باستديو أحمد زويل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الاقتصادي المصري الكبير الدكتور محمود محي الدين، ضيفًا على صالون ماسبيرو الثقافي، غدًا الأحد.

ويتحدث ضيف الصالون عن قضايا الاقتصاد، والتنمية، والنظام العالمي في زمن اللايقين.

عقب الكلمة يبدأ الحوار مع الحضور من كتّاب ورؤساء تحرير، وإعلاميين، وشخصيات عامة.

ويدير الصالون الخبير الاقتصادي عبدالفتاح الجبالي رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي.

وكان وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي، قد حل ضيفًا على صالون ماسبيرو الثقافي في أولى ندواته؛ حيث تحدث عن معالم السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد شارك في تكريم نخبة من كبار نجوم ماسبيرو: فهمي عمر، وسناء منصور، وإيناس جوهر، ونهال كمال، وقدّم الصالون الإعلامي الكبير مسعد أبو ليلة.

وقد أذاعت القناة الأولى الصالون كاملًا أمس الجمعة، ويُذاع السادسة والنصف مساء اليوم السبت، على قناة إكسترا نيوز.