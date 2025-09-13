نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء: الانتهاء من تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير ضرورة تليق بمكانته العالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء: الانتهاء من تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير ضرورة تليق بمكانته العالمية

في جولة ميدانية هامة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة الإسراع في الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة المحيطة بـ المتحف المصري الكبير، بما يليق بمكانته كأكبر صرح لعرض الآثار في العالم، وبما يعكس عظمة الحضارة المصرية أمام زوار المتحف من مختلف دول العالم.

جولة رئيس الوزراء بالمتحف

خلال زيارته الميدانية، تفقد رئيس الوزراء الأعمال الإنشائية والتشطيبات الجارية بمحيط المتحف، واطلع على نسب الإنجاز الخاصة بالطرق والمحاور المرورية المؤدية إليه، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروع ليكون أيقونة ثقافية وسياحية عالمية.

تطوير الطرق والمحاور

أوضح مدبولي أن الحكومة عملت على تطوير جميع الطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير، بما يشمل رفع كفاءة المداخل والمحاور الرئيسية مثل طريق الفيوم وطريق الواحات والطريق الدائري، وذلك لتيسير وصول الزوار المحليين والسائحين بسهولة ويسر.

المتحف أيقونة حضارية عالمية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مبنى أثري، بل مشروع حضاري متكامل سيضع مصر على خريطة السياحة العالمية بشكل أوسع، مشددًا على ضرورة استكمال أعمال التشجير والتجميل والإنارة بالمحيط الخارجي لإظهار المنطقة بصورة تليق بعظمة التاريخ المصري.

دعم السياحة والاقتصاد

وأكد مدبولي أن الحكومة تراهن على المتحف المصري الكبير ليكون قاطرة جديدة لدعم السياحة المصرية وزيادة تدفقات السائحين، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر كمقصد عالمي للثقافة والحضارة.