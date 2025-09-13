أخبار مصرية

غلق كلي لطريق الواحات أسفل كوبري زويل لتنفيذ أعمال الأتوبيس الترددي الذكي

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق كلي لطريق الواحات أسفل كوبري زويل لتنفيذ أعمال الأتوبيس الترددي الذكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطات مشروع الأتوبيس الترددي الذكي سيتم فك الألواح الخشبية الخاصة بالكمر المعدني لكوبري زويل، تحديدًا عند تقاطع طريق زويل مع طريق الواحات، وذلك في الاتجاه القادم من طريق الفيوم باتجاه مناطق أكتوبر ضمن أعمال مشروع محطات الأتوبيس الترددي الذكي على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

وتوضح محافظة الجيزة أن الامر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لطريق الواحات بالموقع المشار إليه لمدة يوم واحد فقط وذلك يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٩/١٣، على أن تكون الأعمال بدءًا من الساعة ١٢ صباحًا وحتى الساعة ٥ صباحًا.
وتشير محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتنفيذ التحويلة المرورية البديلة على النحو التالي:

