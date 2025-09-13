نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا آخر موعد لقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد أن غدًا الأحد الموافق ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ هو آخر موعد لتلقي أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية)، على أن يتم غلق موقع التنسيق الإلكتروني في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويؤكد المكتب ضرورة التزام الطلاب بسرعة استكمال أوراقهم وتسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني قبل انتهاء المدة المحددة، حيث لن يتم مد الفترة بعد هذا الموعد.

www.tansik.digital.gov.eg

الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي