وزير الخارجية: «ماسبيرو» قلعة شامخة صنعت وجداننا..وستوديو زويل مصدر فخر

أحمد جودة - القاهرة -

أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، أن مشاركته في ندوة صالون ماسبيرو الثقافي يمثل مناسبة خاصة له ومليئة بالاعتزاز لعدة أسباب، على رأسها التواجد داخل مبنى ماسبيرو، هذا الصرح الإعلامي العظيم الذي لعب دورًا محوريًا في تشكيل الوعي والوجدان المصري والعربي.

وقال وزير الخارجية، خلال كلمته في صالون ماسبيرو الثقافي، المٌذاع عبر شاشة" إكسترا نيوز"،: «أنا أشعر بسعادة غامرة لتواجدي معكم اليوم في هذه القلعة الشامخة مبنى ماسبيرو، الذي يُعد الأم لكل المؤسسات الإعلامية في العالم العربي، فقد ساهم هذا المبنى في صنع وعينا ووجداننا، وله منا كل التقدير والدعم»

كما عبّر وزير الخارجية عن اعتزازه بالتواجد في ستوديو يحمل اسم العالم الراحل الدكتور أحمد زويل، مؤكدًا أن زويل كسر المقولة التقليدية بأن العرب لا يبدعون إلا في الأدب والفنون، حيث تفوق في العلوم وحصل على جائزة نوبل في الكيمياء عن جدارة، كأول عربي مسلم ينال هذه الجائزة، مشيدًا بما قدمه زويل من نموذج مضيء للعلم والانتماء المصري الأصيل.

كما عبر وزير الخارجية عن سعادته بوجوده بين كوكبة من الرموز الإعلامية العظيمة التي كان لها دور فاعل في مسيرة الإعلام المصري، وخص بالذكر الإعلامي الكبير فهمي عمر، والإعلامية سناء منصور، والإعلامية إيناس جوهر، والإعلامية نهال كمال، وقال: «تعلمنا منهم الكثير، ولهم منا كل التقدير والاحترام، فهم من أعطوا لماسبيرو هذا الدور والتاريخ»