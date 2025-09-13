نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية: السفارات في الخارج تمثل خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال وزير الخارجية السفير بدر عبدالعاطي، إن هناك جهودًا كبيرة للرقمنة في الخدمات القنصلية وتسهيلها وإنجازها في وقت قصير، موضحًا أنه جارٍ إنشاء مركز للخدمات القنصلية بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية، مشددًا على أنه سيتم لأول مرة إصدار كل المعاملات القنصلية في مكان واحد يتبع وزارة الخارجية بالقرب من ميدان التحرير، بما يتيح تلبية خدمات المصريين في الخارج خلال أيام إن لم تكن ساعات، بدلًا من أسابيع أو أشهر

وشدد «عبدالعاطي»، خلال كلمته في صالون ماسبيرو الثقافي، المٌذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن رقمنة العمليات ساهمت بالفعل في تسريع وتيرة العمل، موضحا أن السفارات في الخارج تمثل خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية.

وأوضح وزير الخارجية، "نبذل جهدًا داخل وزارة الخارجية مع كل الزملاء، وبتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمل على تحسين الأداء وتطويره، لأن هذه المؤسسة مثل أي مؤسسة، لا بد من العمل على تطويرها وتحديثها حتى تستطيع أن تتعامل مع كل المتغيرات"