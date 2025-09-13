نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية: نسير في سياستنا الخارجية وفق مبدأ "الاتزان الاستراتيجي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن مصر تسير فيما يتعلق بالسياسة الخارجية التي يصنعها ويشكلها طبقًا للدستور رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن هناك مبدأ حاكمًا وجامعًا يقود ويمثل دفة القيادة للسياسة الخارجية المصرية، وهو المبدأ الذي سنّه الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية، وهو مبدأ الاتزان الاستراتيجي.

وأضاف "عبدالعاطي"، خلال كلمته في صالون ماسبيرو الثقافي، المٌذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن هذا المبدأ ليس مجرد عنوان، بل يتعلق بسياسات وآليات محددة لإدارة السياسة الخارجية، وفي مقدمتها الدولة الوطنية والحفاظ عليها

وتابع وزير الخارجية: « عندما يتحدث رئيس الجمهورية عن الدولة الوطنية، فهو يقصد الدولة الوطنية في محيطنا الإقليمي، مؤكدًا أن مصر هي أقدم دولة في التاريخ، ونموذج للدولة الوطنية ولما يسمى بالدولة الأمة؛ لأن الشعب المصري العريق هو أقدم شعوب الوجود داخل حدود معروفة على امتداد أكثر من خمسة آلاف سنة».