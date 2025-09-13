نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية: مصر لن تسمح على الإطلاق لأيٍّ من كان أن يمس مصالحها أو حدودها أو أمنها القومي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن مصر هي دولة قوية بمؤسساتها الوطنية، ولا يمكن لهذه الدولة أن تسمح على الإطلاق لأيٍّ من كان أن يمس مصالحها أو حدودها أو أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية، وعلى رأسها مصالحها المائية وحدودها بطبيعة الحال.

وأضاف "عبدالعاطي"، خلال كلمته في صالون ماسبيرو الثقافي، المٌذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: أيضًا لدينا القيادة الرشيدة الحكيمة التي تقود دفة الوطن بكل الحكمة وبكل الاقتدار وبكل الاتزان، دون تفريط أو إفراط، نعتمد على ثقتنا الكاملة في الله، وإرادة هذا الشعب المصري العظيم الذي يلتف دائمًا حول قيادته في كل الأزمات التي واجهت هذه الدولة العظيمة على مدار آلاف السنوات

وتابع وزير الخارجية: «هذه الدولة لن تُمس بسوء، وهي قادرة على الحفاظ على مصالحها والدفاع عنها، وأيضًا عن المصالح العربية، لأننا نعتز بعروبتنا ونعتز بإفريقيتنا ونعتز أيضًا بانتمائنا للعالم الإسلامي وللجنوب العالمي»