نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تتحرك سريعًا لاستبدال الأسوار الحديدية المفقودة بكوبري إمبابة حفاظًا على سلامة المواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مديرية الطرق بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد لاتخاذ الإجراءات العاجلة لاستبدال الباكيات المفقودة حفاظًا على سلامة المارة والمواطنين، وذلك في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين من فقدان أجزاء من الأسوار الحديدية بكوبري إمبابة.

وقد تم تركيب سور حديدي بشكل مؤقت لغلق الفتحات بالكوبري لحين الانتهاء من تصنيع وتركيب باكيات "كريتال" جديدة تتماشى مع التصميمات القائمة وتحقق أعلى معايير الأمان.

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة لا تدخر جهدًا في سرعة التعامل مع أية ملاحظات أو شكاوى ترد من المواطنين، مشددًا على أن العمل يجري على قدم وساق لضمان الحفاظ على البنية التحتية والمنشآت العامة ومنع أي مظاهر قد تشكل خطورة على سلامة الأهالي.

كما كلف المحافظ الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة الدورية على الكباري والمنشآت العامة، والتصدي بكل حزم لأية محاولات تعدٍ أو عبث بالمرافق، حفاظًا على المال العام وضمان استدامة المشروعات الخدمية التي تخدم المواطنين.