نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري ورئيس “التنظيم والإدارة” يبحثان التطوير المؤسسي وسد العجز الوظيفي بالوزارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لبحث عدد من الموضوعات المشتركة بين الجانبين، وفي مقدمتها التطوير المؤسسي وسد العجز الوظيفي داخل الوزارة.



تطوير مؤسسي وتطبيق مبادئ الحوكمة

أكد وزير الري أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة والتطوير المؤسسي لرفع معدلات الأداء، وتسريع وتيرة اتخاذ القرارات، وتعزيز الشفافية، مشددًا على أن الوزارة حريصة على اختيار الأكفأ لتلبية احتياجات العمل بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة.

التحول الرقمي في وزارة الري

أوضح سويلم أن الوزارة تمضي بخطى متسارعة نحو التحول الرقمي، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتراخيص المياه الجوفية، ويجري الإعداد لإطلاق منظومة تراخيص الشواطئ، فضلًا عن إنشاء 27 تطبيقًا يعتمد على نظم المعلومات الجغرافية لمتابعة وقياس مؤشرات الأداء بمختلف قطاعات الوزارة.

دعم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

من جانبه، أكد المهندس حاتم نبيل أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يدعم الوزارات والهيئات المختلفة في تطوير الهياكل المؤسسية وسد العجز في التخصصات المطلوبة، مشيرًا إلى أن وزارة الموارد المائية والري تُعد إحدى الوزارات الحيوية لدورها المحوري في تحقيق الأمن المائي لمصر.