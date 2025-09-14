نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بدء الدراسة في مصر.. خريطة العام الدراسي والإجازات والامتحانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت وزارة التربية والتعليم، موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025-2026، وهو الحدث الذي يترقبه الطلاب وأولياء الأمور كل عام للتعرف على خريطة الدراسة ومواعيد الإجازات والامتحانات.

ووفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة، تنطلق الدراسة في المدارس الحكومية والرسمية والخاصة بأنواعها يوم السبت 20 سبتمبر 2025، بينما بدأت الدراسة في المدارس الدولية يوم الأحد 7 سبتمبر 2025، على أن تبدأ الدراسة بالجامعات في نفس موعد المدارس الحكومية، أي السبت 20 سبتمبر 2025.

وأكدت الوزارة أن تحديد هذه المواعيد يأتي في إطار حرصها على تنظيم العملية التعليمية وإتاحة الوقت الكافي للفصلين الدراسيين، بما يضمن استكمال المناهج في توقيت مناسب قبل الامتحانات.

كما أشارت إلى أن العام الجديد سيشهد استمرار تطبيق المناهج المطورة والاعتماد على الأنشطة التفاعلية والتكنولوجيا الحديثة داخل الفصول.

وبحسب الخطة الزمنية:

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم 10 يناير 2026.

تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الأول يوم 17 يناير 2026.

تبدأ إجازة نصف العام من 24 يناير حتى 5 فبراير 2026.

يعود الطلاب للدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم 7 فبراير 2026.

ينتهي العام الدراسي يوم 11 يونيو 2026.

وشددت الوزارة على ضرورة متابعة موقعها الرسمي للاطلاع على جميع التفاصيل الدقيقة الخاصة بالتقويم الدراسي، سواء الامتحانات أو الإجازات الرسمية، لضمان استعداد الطلاب وأولياء الأمور.

ويولي أولياء الأمور اهتمامًا خاصًا بموعد بدء الدراسة نظرًا لارتباطه بشراء المستلزمات المدرسية وتنظيم أوقات المذاكرة، ليكون هذا الموعد بمثابة نقطة الانطلاق لعام دراسي جديد يأمل الجميع أن يتسم بالاستقرار والتنظيم.