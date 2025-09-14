نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقسيط على أربع دفعات.. تفاصيل مصروفات المدارس التجريبية للعام الدراسي 2025 – 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتزايد اهتمام أولياء الأمور بمعرفة قيمة مصروفات المدارس التجريبية وآلية سدادها، خاصة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن تطبيق نظام التقسيط على أربع دفعات، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأسر وتوفير مرونة أكبر في عملية الدفع.

وبحسب ما أوضحته الوزارة، فإن أولياء الأمور يبحثون بشكل يومي عن تفاصيل الأقساط وقيمتها سواء في المدارس التجريبية العادية أو التجريبية المتميزة للغات، لضمان الالتزام بالمواعيد المقررة وعدم تعريض أبنائهم لأي مشكلات دراسية مرتبطة بعدم السداد.

مصروفات المدارس التجريبية المتميزة للغات

جاءت المصروفات الدراسية للعام الجديد على النحو التالي:

مرحلة رياض الأطفال (كي جي 1 وكي جي 2):

يبلغ إجمالي المصروفات نحو 3477 جنيهًا، موزعة على 4 دفعات:

القسط الأول: 1458 جنيهًا

القسط الثاني: 718 جنيهًا

القسط الثالث: 685 جنيهًا

القسط الرابع: 615 جنيهًا

الصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائي:

تقدر المصروفات بنحو 4190 جنيهًا، يتم دفعها عبر:

القسط الأول: 1686 جنيهًا

القسط الثاني: 897 جنيهًا

القسط الثالث: 836 جنيهًا

القسط الرابع: 769 جنيهًا

الصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي:

تصل المصروفات إلى 4490 جنيهًا، موزعة كالتالي:

القسط الأول: 1836 جنيهًا

القسط الثاني: 897 جنيهًا

القسط الثالث: 986 جنيهًا

القسط الرابع: 769 جنيهًا

المرحلة الإعدادية (الأول والثاني الإعدادي):

تبلغ المصروفات نحو 5173 جنيهًا، يتم سدادها عبر:

القسط الأول: 2049 جنيهًا

القسط الثاني: 1077 جنيهًا

القسط الثالث: 1122 جنيهًا

القسط الرابع: 923 جنيهًا

الصف الثالث الإعدادي:

حُددت المصروفات عند 4973 جنيهًا، موزعة على:

القسط الأول: 1924 جنيهًا

القسط الثاني: 1077 جنيهًا

القسط الثالث: 1047 جنيهًا

القسط الرابع: 923 جنيهًا

رسوم إضافية للكتب المدرسية

إلى جانب المصروفات الدراسية، أوضحت الوزارة أن قيمة الكتب يتم تحصيلها بشكل منفصل، حيث تصل رسوم كتب المستوى الرفيع لرياض الأطفال إلى 830 جنيهًا، بينما تختلف الرسوم للمرحلتين الابتدائية والإعدادية وفق كل صف دراسي.

آلية الدفع وتسهيلات جديدة

أكدت الوزارة أن إتاحة نظام التقسيط على أربع دفعات يتيح للأسر فرصة أكبر لترتيب التزاماتها المالية، مع توفير قنوات سداد متنوعة عبر البنوك أو مكاتب البريد، بما يضمن الشفافية والسهولة في عملية التحصيل.

المدارس التجريبية العادية

ورغم أن تفاصيل رسوم المدارس التجريبية العادية لم تُعلن بنفس الدقة بعد، إلا أن المؤكد أنها ستكون أقل نسبيًا مقارنة بالمتميزة للغات، مع التزام نفس نظام الدفع على أربع أقساط، في إطار سياسة الوزارة لتحقيق التوازن بين رفع جودة العملية التعليمية والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور.