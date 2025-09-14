نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفينة "حمدان" الإماراتية تحمل 7 آلاف طن تستعد لدخول ميناء العريش البحري غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد ميناء العريش البحري بمحافظة شمال سيناء غدا الاثنين لاستقبال سفينة المساعدات الإماراتية التاسعة “حمدان”، ضمن عملية “الفارس الشهم 3”، والتي أبحرت من ميناء خليفة “كيزاد” في أبوظبي بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تمهيدًا لإدخال شحنتها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وتحمل السفينة 7000 طن من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية المتنوعة، في إطار الدعم الإنساني المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات للأشقاء الفلسطينيين.

وتتضمن الحمولة، 5000 طن طرود غذائية للأسر، و 1900 طن مواد غذائية لدعم المطابخ الشعبية بالإضافة إلى 100 طن خيام طبية لتعزيز قدرات القطاع الصحي، فضلا عن 5 سيارات إسعاف مجهزة بالكامل.

وتواصل مصر في استقبال المساعدات من كافة الدول المشاركة في دعم الشعب الفلسطيني ومده بالمواد الغذائية والخيام والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى تخصيص مطار العريش الدولي لاستقبال طائرات المساعدات الإغاثية تمهيدا لتقديمها إلى الشعب الفلسطيني الشقيق