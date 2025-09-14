نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ الأزهر يُنيب وكيل الأزهر للمشاركة في قمَّة زعماء الأديان بكازاخستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أناب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين معالي الدكتور. محمد الضويني، وكيل الأزهر؛ للمشاركة في افتتاح القمة الثامنة لـ«زعماء الأديان العالمية والتقليديَّة»، التي يستضيفها مركز حوار الأديان بالعاصمة الكازاخية «أستانا»، برئاسة الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهوريَّة كازاخستان.

ويترأس الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وفد الأزهر رفيع المستوى؛ حيث يضمُّ الوفد الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، والسفير عبد الرحمن موسى، مستشار شيخ الأزهر للعلاقات الخارجيَّة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون الدراسات العليا. وأ. د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

وتأتي مشاركة الأزهر الشريف بناءً على دعوة رسميَّة من الرئيس قاسم جومارت توكاييف إلى فضيلة الإمام الأكبر لزيارة كازاخستان، والمشاركة في افتتاح القمة الثامنة لـ«زعماء الأديان العالمية والتقليديَّة»، التي شَهِدَت في نسختها السابقة عام 2022م حضورًا تاريخيًّا مشتركًا من الإمام الأكبر أحمدالطيب وقداسة البابا فرنسيس.



ويعد مؤتمر كازاخستان لزعماء الأديان العالمية والتقليدية، حدثًا دوليًّا يعقد بانتظام في العاصمة الكازاخية أستانا؛ بهدف تعزيز الحوار بين القادة الدينيين لمواجهة التحديات الاجتماعية والثقافية والدينية، ويتضمَّن مشاركة ممثلين عن الأديان، ويتضمن بالإضافة إلى النقاشات الرسمية، أنشطة رمزية تعكس قيم السلام والتعايش.