عاجل- "الرئيس السيسي يبحث مع «سكاتك» النرويجية و«صنجرو» الصينية تعزيز استثمارات الطاقة الخضراء وتوطين صناعة البطاريات في مصر"

أحمد جودة - القاهرة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيد تيرجيه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة «سكاتك» النرويجية، والسيد كو رينشيان، الرئيس والمؤسس لمجموعة «صنجرو» الصينية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

تعزيز التعاون مع الشركات العالمية

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس رحب برئيسي شركتي سكاتك وصنجرو، مثمنًا التعاون القائم معهما، ومؤكدًا أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي توفر فرص عمل جديدة وتدعم جهود مصر لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط.

استثمارات «سكاتك» في الطاقة النظيفة

استعرض الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك الجهود المبذولة في توفير الطاقة النظيفة والوقود الأخضر، مشيرًا إلى حجم التعاون مع الحكومة المصرية ضمن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تقدر قيمتها الاستثمارية بنحو 3،6 مليار دولار، وتشمل:

محطة «أوبيليسك» للطاقة الشمسية بنجع حمادي.

مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات + 200 ميجاوات/ساعة تخزين بطاريات لصالح شركة مصر للألومنيوم.

مشروع مصر للهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

مشروع مزرعة شدوان لإنتاج الرياح برأس شقير.

مشروع الأمونيا الخضراء في دمياط.

«صنجرو» وتوطين صناعة البطاريات في مصر

من جانبه، استعرض رئيس مجموعة صنجرو جهود الشركة في تصنيع مكونات محطات الطاقة الكهربائية وبطاريات التخزين، حيث تم بحث إنشاء مصنع بسعة 10 جيجاوات سنويًا لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة في مصر، مؤكدًا استعداد المجموعة للتعاون مع مصر في توطين الصناعة اعتمادًا على البنية التحتية المتطورة ومكونات الطاقة المتجددة.

تعاون ثلاثي واستراتيجية مصر للطاقة الخضراء

كما ناقش اللقاء فرص التعاون الثلاثي بين مصر وشركتي سكاتك وصنجرو، حيث أشادت الشركتان باهتمام الدولة المصرية بتيسير الاستثمارات بما يتماشى مع رؤيتها للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء.

وأكد السيد الرئيس في ختام اللقاء على أهمية تعظيم التعاون مع الشركتين، مشددًا على دعم الدولة الكامل لجهود توطين الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي بجودة عالية، وتذليل أي عقبات أمام استثمارات الطاقة المتجددة في مصر.