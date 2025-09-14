أحمد جودة - القاهرة - "سكاتك: مصر أصبحت نموذجًا ناجحًا للطاقة النظيفة.. وصنجرو تعلن إنشاء مصنع بطاريات بقدرة 10 جيجاوات

أشاد ممثلو شركتي «سكاتك» النرويجية و«صنجرو» الصينية خلال لقائهم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما حققته مصر من نجاحات في قطاع الطاقة المتجددة، مؤكدين أن الدولة المصرية باتت نموذجًا إقليميًا رائدًا في مشروعات الطاقة النظيفة، وكاشفين عن خطط لإنشاء مصنع ضخم لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة بسعة 10 جيجاوات سنويًا.

◾ تصريحات «سكاتك»

قال تيرجيه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك، إن استثمارات الشركة في مصر بلغت 3.6 مليار دولار ضمن برنامج "نُوَفِّي"، مشيرًا إلى أن المشروعات تشمل محطات للطاقة الشمسية والرياح ومشروعات للهيدروجين والأمونيا الخضراء.

وأكد أن مصر أصبحت نموذجًا ناجحًا في المنطقة لمشروعات الطاقة النظيفة، وأن الشراكة مع الحكومة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة.

◾ تصريحات «صنجرو»

من جانبه، أوضح كو رينشيان، رئيس مجموعة صنجرو، أن الشركة تبحث حاليًا إنشاء مصنع ضخم لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة بسعة 10 جيجاوات سنويًا في مصر، مع إمكانية تصنيع مكونات محطات الطاقة الكهربائية محليًا.

وأشار إلى أن البنية التحتية المتطورة في مصر تعد عامل جذب رئيسي لتوطين هذه الصناعة الاستراتيجية، مؤكدًا أن المجموعة مستعدة لتعزيز تعاونها مع مصر في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

◾ التعاون الثلاثي واستراتيجية الطاقة

كما ناقش اللقاء فرص التعاون الثلاثي بين الدولة المصرية والشركتين، حيث أشاد ممثلو سكاتك وصنجرو بالدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة المصرية لتيسير الاستثمارات، ورؤيتها للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء.