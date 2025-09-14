نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي مع نظيره الباكستاني فى الدوحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالسيد محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية يوم الاحد ١٤ سبتمبر بالدوحة، وذلك في إطار الاجتماعات الثنائية التي يجريها على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة.

استعرض الوزيران مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أعربا عن حرصهما المشترك علي مواصلة التعاون للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية إلي آفاق أرحب، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين.

كما أعرب الوزيران عن سعيهما لمواصلة التعاون في اطار مجموعة الدول الثماني النامية D8 التي تسلمت مصر رئاستها في ديسمبر ٢٠٢٤، والعمل على استكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادى والتجارى وجذب الاستثمارات وتشجيع مزيد من التعاون بين دول المجموعة.

وعلى الصعيد الاقليمى، أدان الوزيران العدوان الاسرائيلي السافر على دولة قطر الشقيقة، واعربا عن تضامنهما الكامل مع الحكومة والشعب القطري. كما اطلع الوزير عبد العاطى نظيره الباكستاني على الجهود التى تبذلها مصر لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتبادل الوزيران وجهات النظر حول سبل التعامل مع التحديات السياسية والأمنية الخطيرة بالمنطقة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالإقليم.