نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تدين الهجوم الإرهابي في شمال غرب باكستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تدين جمهورية مصر العربية الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف جنود باكستانيين في شمال غرب جمهورية باكستان الاسلامية، مما اسفر عن وقوع عدد من القتلى والمصابين.

وتؤكد مصر مجددًا موقفها الرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، وتعرب عن تضامنها الكامل مع باكستان في هذا الظرف الأليم.

كما تتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب باكستان، ولأسر الضحايا وذويهم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.