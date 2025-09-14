عاجل- مدبولي: التوسع في محطات تحلية مياه البحر أولوية إستراتيجية لتلبية احتياجات التنمية حتى 2050

أحمد جودة - القاهرة - "مدبولي: التوسع في محطات تحلية مياه البحر أولوية إستراتيجية لتلبية احتياجات التنمية حتى 2050"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الخطة التنفيذية للتوسع في إقامة محطات تحلية مياه البحر، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس حسن مصطفى، نائب أول رئيس شركة المقاولون العرب، وعدد من المسئولين.

◾ أولوية حكومية لملف تحلية المياه

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بملف تحلية مياه البحر، مشيرًا إلى أن التوسع في إنشاء المحطات باستخدام أحدث التقنيات يمثل أولوية لمواكبة الاحتياجات التنموية والإنتاجية المتزايدة من مياه الشرب.

◾ خطة حتى 2050 وشراكة مع القطاع الخاص

من جانبه، استعرض المهندس شريف الشربيني جهود الوزارة في مجال تحلية المياه، مشيرًا إلى أن الخطة التنفيذية تتضمن إنشاء محطات عاجلة لتغطية الاحتياجات حتى عام 2030، وأخرى ممتدة حتى عام 2050.

وأوضح الوزير أن الدولة تستهدف استخدام التكنولوجيا الحديثة بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يسهم في توطين الصناعات المرتبطة بالتحلية وخفض تكاليف الإنتاج.

◾ مشروعات جارية في المحافظات الساحلية

تناول وزير الإسكان عددًا من المشروعات التي تم ويجري تنفيذها في محافظات البحر الأحمر، مطروح، جنوب سيناء، وغيرها، مشددًا على سرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة لتلبية الطلب المتزايد على المياه.