نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدكتور سيد قنديل: طلاب مصر هم أمل المستقبل وسلاحها في معركة الأمن السيبراني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور سيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الطلاب يمثلون الركيزة الأساسية لمستقبل مصر وأهم سلاح في مواجهة التحديات الحديثة، وعلى رأسها الأمن السيبراني الذي بات يشكل خط الدفاع الأول لحماية الدول واقتصادياتها في عصر التكنولوجيا الرقمية.

جاء ذلك خلال كلمته في الفعالية التي نظمتها جامعة حلوان بحضور الدكتور سمير جابر، رئيس قطاع تنمية الأمن السيبراني بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وقال رئيس جامعة حلوان إن ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة يؤكد أن التعليم لم يعد محصورًا في قاعات المحاضرات أو المناهج النظرية، بل أصبح صناعة للعقول ومجالًا لتأهيل الأجيال كي تكون قادرة على حماية أوطانها في ساحة جديدة، هي الفضاء الإلكتروني. وأضاف: "أبنائي الطلاب، أنتم أمل مصر الحقيقي وأهم سلاح للمستقبل، فالشباب في سنكم في دول من حولنا هم من يقودون اليوم محاولات الاختراق عبر المنصات الإلكترونية، ويستخدمون التكنولوجيا كسلاح استراتيجي. لقد تحولت كل تفاصيل الحياة عبر الأمن السيبراني، وما حدث في إيران وما شهدته غزة يوضح بجلاء أن التحكم عبر التكنولوجيا والهجمات الرقمية بات أداة حاسمة في الصراعات المعاصرة".

وتابع قنديل موضحًا أن الهجمات السيبرانية والهكرز أصبحوا قادرين على زعزعة استقرار أنظمة وتعطيل اقتصاديات بأكملها، وهو ما يجعل الاستثمار في العقول الشابة ضرورة وطنية وأمنًا قوميًا بالدرجة الأولى. وأشار إلى أن أغلب خريجي تخصصات الأمن السيبراني والحاسبات مطلوبون بشدة على مستوى العالم، وكثير منهم يبدأ العمل في هذا المجال وهو ما يزال طالبًا، بما يعكس أهمية هذا التخصص ومكانته عالميًا.

وأكد رئيس الجامعة أن التكنولوجيا لم تعد مجرد أداة مساعدة، بل أصبحت قلب معارك المستقبل. وقال: "إذا أحسنت مصر الاستثمار في عقول شبابها، فإنها ستضمن موقعها في صدارة هذه المعركة الرقمية العالمية".

وأضاف أن جامعة حلوان تسعى لتوفير بيئة تعليمية وتدريبية حديثة ترتبط بالواقع العملي وتستجيب لاحتياجات سوق العمل، موضحًا أن الجامعة لا تهدف إلى تخريج طلاب يحملون شهادات فقط، بل تسعى إلى إعداد خريجين يمتلكون الفكر النقدي والقدرة على الإبداع والتصدي للتحديات.

وشدد قنديل على أن الجامعة تعمل مع مؤسسات الدولة المختلفة على بناء منظومة متكاملة تتيح للطلاب التدريب والمشاركة في مشروعات تطبيقية، بما يضمن تأهيلهم للانخراط في سوق العمل فور تخرجهم.

وفي ختام كلمته، وجه رئيس جامعة حلوان رسالة مباشرة للطلاب قائلًا: "أنتم جيش المستقبل، وأنتم أمل مصر في النهضة الرقمية والأمن السيبراني. نجاحكم مرهون بجدكم واجتهادكم، ونحن نوفر لكم الدعم والإمكانات، لكن المسؤولية الحقيقية تقع على عاتقكم. مصر تراهن عليكم، وأنتم قادرون على الانتصار في معركة المستقبل."