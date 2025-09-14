نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لإجراء الصيانة اللازمة..الجيزة تنفذ حملات على الكباري والطرق والأنفاق لمراجعة حالتها الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تؤكد محافظة الجيزة حرصها الدائم على متابعة كفاءة المرافق والمنشآت العامة بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى مستوى من الجودة والأمان.

وفي هذا الإطار تنفذ أجهزة المحافظة حملات مرور دورية ومستمرة على الكباري والطرق والأنفاق وغيرها من المرافق الحيوية لمراجعة حالتها الفنية والتدخل الفوري بإجراء أعمال الصيانة اللازمة وتغير الأجزاء التي يثبت عدم صلاحيتها وذلك على مدار الساعة بجميع الأحياء والمراكز.

وتؤكد المحافظة على أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة شاملة للارتقاء بالبنية التحتية والخدمات المقدمة بما يحقق الانسيابية المرورية ويحافظ على المرافق العامة باعتبارها ملكًا لكل المواطنين.

كما تهيب محافظة الجيزة بالمواطنين التعاون الفعّال عبر الإبلاغ عن أي ملاحظات أو أعطال يتم رصدها بالمرافق من خلال قنوات التواصل الرسمية، بما يسهم في سرعة الاستجابة والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة وذلك من خلال الأرقام التالية 33465048 / 33465046 بالإضافة إلى خدمة الواتساب على الرقم 01016050453.