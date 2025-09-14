نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- "مدبولي: توطين صناعة الدواء أولوية استراتيجية لضمان الأمن الصحي وتوسيع الصادرات المصرية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "مدبولي: توطين صناعة الدواء أولوية استراتيجية لضمان الأمن الصحي وتوسيع الصادرات المصرية"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم؛ لمتابعة جهود توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وإجراءات توطين صناعة الدواء في مصر، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام أبو ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من المسئولين.

◾ توفير الدواء وضمان المخزون الآمن

أكد رئيس الوزراء حرصه على عقد اجتماعات دورية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالكميات التي تلبي احتياجات المواطنين والمستشفيات، مع التأكيد على وجود مخزون آمن يضمن استدامة الإمدادات، سواء فيما يتعلق بالمواد الخام أو سداد مستحقات شركات الأدوية.

◾ توطين الصناعة وفق أحدث التكنولوجيات

شدد مدبولي على أن صناعة الدواء تحظى باهتمام كبير من الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى العمل على توطين الصناعة باستخدام أحدث التكنولوجيات بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، بما يحقق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلية ويدعم التوسع في التصدير خاصة للأسواق الأفريقية.

◾ جودة عالمية واعتماد دولي

ناقش الاجتماع جهود هيئة الدواء المصرية في تطبيق أعلى معايير الجودة والاعتماد الدولي، بالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة، مؤكدًا أن هذه الجهود تعزز الثقة في المنظومة الدوائية المصرية محليًا ودوليًا.

◾ جذب الاستثمارات الخارجية

كما استعرض الاجتماع جهود الوزارات والجهات المعنية في جذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع الدواء والمستلزمات الطبية، بما يضمن تنويع الإنتاج وتغطية احتياجات السوق المصرية عبر التصنيع المحلي.