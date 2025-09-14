نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي: مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية لتلبية احتياجات المواطنين والمستشفيات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "مدبولي: مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية لتلبية احتياجات المواطنين والمستشفيات"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وضمان المخزون الاستراتيجي الآمن، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام أبو ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من المسئولين.

◾ توفير الدواء واستدامة الإمدادات

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة على التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالكميات التي تلبي احتياجات المواطنين والمستشفيات، مع وجود مخزون آمن يضمن استدامة الإمدادات. وشدد على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات لتوفير الموارد المالية اللازمة لتغطية احتياجات السوق.

◾ ضمان المواد الخام وسداد مستحقات الشركات

أوضح مدبولي أن الجهود لا تقتصر على التصنيع المحلي فقط، بل تمتد إلى تأمين المواد الخام الداخلة في صناعة الدواء، بجانب الالتزام بسداد مستحقات شركات الأدوية لضمان استمرار الإنتاج وتدفق الأدوية دون انقطاع.

◾ صناعة دوائية متطورة وفق أحدث التكنولوجيات

أشار رئيس الوزراء إلى أن خطة الدولة تقوم على توطين صناعة الدواء وفقًا لأحدث التكنولوجيات العالمية، بالتعاون مع كبريات الشركات الدولية، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الأدوية بجودة عالية، فضلًا عن تعزيز الصادرات إلى الأسواق الأفريقية والعالمية.

◾ جودة واعتماد دولي يعزز الثقة

استعرض الاجتماع جهود هيئة الدواء المصرية لتطبيق معايير الجودة والاعتماد الدولي بالتعاون مع منظمات عالمية، مؤكدًا أن ذلك يعزز من الثقة في المنظومة الصحية والدوائية المصرية محليًا ودوليًا.