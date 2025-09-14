نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود محي الدين في صالون ماسبيرو الثقافي: حياة كريمة أفضل مبادرة في الـ15 عامًا الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الدكتور محمود محي الدين الذي حل ضيفًا اليوم على صالون ماسبيرو الثقافي، بالجهود التي بذلتها الدولة في معالجة الاختلالات المالية والمصرفية، داعيًا إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، ولا سيما في المشروعات التي تحتاج إلى المخاطرة وسهولة الحركة.

وقال "محي الدين "، إن مبادرة الدولة المصرية (حياة كريمة) هي مبادرة رائعة، وهي أفضل مبادرة في الخمسة عشر عامًا الأخيرة.

وسوف يذيع التليفزيون المصري وقائع الصالون كاملًا علو شاشة القناة الأولى الأسبوع الجاري.