عاجل- مدبولي: توفير الاعتمادات المالية لهيئة الشراء الموحد لضمان مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية

أحمد جودة - القاهرة - "مدبولي: توفير الاعتمادات المالية لهيئة الشراء الموحد لضمان مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف توافر الاعتمادات المالية اللازمة لهيئة الشراء الموحد لتغطية عمليات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور هشام ستيت رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والفريق أحمد الشاذلي مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون المالية، والدكتور عصام عمر وكيل المحافظ المساعد بالبنك المركزي المصري، وعدد من المسئولين.

◾ توفير الأدوية والمستلزمات الطبية

أكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بتأمين احتياجات السوق المحلية من الأدوية والمستلزمات الطبية سواء عبر الإنتاج المحلي أو الاستيراد، مشددًا على ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة للشراء الموحد لضمان مخزون آمن وعدم تراكم المديونيات.

◾ جهود وزارة الصحة وتوطين صناعة الدواء

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار جهود وزارة الصحة في توطين صناعة الأدوية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب المتابعة الدقيقة لحركة الدواء في السوق لضمان توافره في المستشفيات والصيدليات، مع تعزيز الرقابة لحماية حقوق المرضى.

◾ دعم مالي وآليات جديدة للشركات

من جانبه، أكد وزير المالية أن الدولة تعمل على وضع آليات تمويل جديدة لدعم السيولة المالية لشركات الأدوية، وضمان استقرار سلاسل التوريد، مع التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لتفادي تراكم المديونيات.

◾ منظومة إلكترونية للشراء الموحد

أوضح الدكتور هشام ستيت أن المنظومة الإلكترونية الجديدة للشراء الموحد تضمن سداد مستحقات الشركات الموردة بانتظام، مشيرًا إلى أن شركات الهيئة تمثل صروحًا استراتيجية وأذرعًا رئيسية للدولة في قطاع الدواء، وتطويرها يمثل خطوة محورية لتعزيز الأمن الدوائي وجودة الخدمات الصحية.

◾ تصريحات المتحدث الرسمي

من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش بشكل تفصيلي موقف توفير الاحتياجات المالية للشراء الموحد لتغطية عمليات الشراء وسداد مستحقات الشركات الموردة، دعمًا لاستقرار القطاع الصحي المصري.

اختتم رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيهات بضرورة مواصلة الجهود لتأمين الاعتمادات المالية المطلوبة، وتعزيز دور هيئة الشراء الموحد باعتبارها ركيزة أساسية لدعم الأمن الصحي وضمان توافر الأدوية والمستلزمات للمواطنين.