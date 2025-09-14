نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعادة تشغيل مدينة الطلبة والطالبات بإمبابة لاستقبال الطلاب والطالبات للعام الجامعي 2025 / 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة عن إعادة تشغيل مدينة الطلبة والطالبات بإمبابة لاستقبال الطلاب والطالبات للعام الجامعي 2025 / 2026.

وذلك برعاية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وتحت إشراف هند عبدالحليم نائب المحافظ رئيس مجلس إدارة مدينة الطلبة والطالبات.

وتبدأ عملية التسكين في المرحلة الأولى بقبول الطلاب والطالبات من محافظة الجيزة، حيث يمكن للراغبين في الإقامة بالمدينة تسجيل بياناتهم عبر الرابط التالي:

للتسجيل إضغط هنا

وسيتم الإعلان قريبًا عن اللائحة الداخلية المنظمة للإقامة، والتي تشمل اللائحة المالية وشروط القبول فور اعتمادها.

