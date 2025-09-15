نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التضامن تبدأ صرف معاشات "تكافل وكرامة" عن سبتمبر بإجمالي يتجاوز 4 مليارات جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن بدء صرف الدعم النقدي ضمن برنامج «تكافل وكرامة» لشهر سبتمبر، اليوم الاثنين الموافق 15 سبتمبر، لنحو 4.7 مليون أسرة على مستوى الجمهورية، بإجمالي قيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه.

وأكدت الوزارة أن المستفيدين تمكنوا من الصرف منذ الساعات الأولى من صباح اليوم عبر ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة بجميع المحافظات، بالإضافة إلى إمكانية السداد الإلكتروني للمعاملات الحكومية والمشتريات.

وتتابع وزارة التضامن عمليات الصرف بشكل دوري بالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لضمان تيسير الإجراءات وعدم حدوث أي تكدس أمام منافذ الصرف.

ويبلغ عدد المستفيدين من البرنامج نحو 18 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية، بإجمالي موازنة سنوية تصل إلى 54 مليار جنيه، وذلك بعد الزيادة الدائمة التي أقرتها الدولة بنسبة 25% وبدأ تنفيذها اعتبارًا من إبريل الماضي.

ويُعد برنامج «تكافل وكرامة» إحدى الركائز الأساسية لشبكة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يساهم في تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ويقدم مساعدات نقدية مشروطة وغير مشروطة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، مع السعي لتمكينها اقتصاديًا بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.