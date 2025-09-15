نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الرئاسة المصرية: الرئيس السيسي سيلقي كلمة مصر خلال أعمال قمة الدوحة يستعرض فيها رؤية القاهرة تجاه مستجدات الأوضاع بالمنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلقي كلمة مصر أمام القادة المشاركين في القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في الدوحة، يستعرض خلالها رؤية القاهرة تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجه الأمن القومي العربي والإسلامي.

بحث تداعيات الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق

وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، كانت الرئاسة قد أوضحت في وقت سابق أن الرئيس السيسي غادر القاهرة متوجهًا إلى الدوحة للمشاركة في أعمال القمة، التي تنعقد اليوم الاثنين، للبحث في تداعيات الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق الذي استهدف الأراضي القطرية الأسبوع الماضي.

وتأتي مشاركة السيسي في القمة ضمن جهود مصر الرامية إلى دعم التضامن العربي والإسلامي، والعمل على تنسيق المواقف المشتركة في مواجهة التهديدات المتصاعدة. كما تعكس حرص القاهرة على الدفع نحو مخرجات عملية تسهم في حماية الأمن والاستقرار بالمنطقة.

القمة في ظل توتر إقليمي

وتنعقد القمة في ظل توتر إقليمي كبير، بعد أن استهدفت إسرائيل مسؤولين من حركة حماس داخل قطر، في تطور وصفه مراقبون بأنه يمثل اختبارًا صعبًا لدور الدوحة كوسيط في الملف الفلسطيني. ويرى محللون أن استمرار التصعيد العسكري قد يعرقل أي فرص للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

ويشارك في القمة عدد من القادة والرؤساء، من بينهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالإضافة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ويأمل المجتمعون أن تخرج القمة بموقف موحّد وقرارات فاعلة تتجاوز حدود الإدانة التقليدية.