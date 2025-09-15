نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تُطلق الأسبوع الثقافي بـ(27) مسجدًا على مستوى الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت وزارة الأوقاف فعاليات الأسبوع الثقافي بعدد (27) مسجدًا بمختلف المديريات على مستوى الجمهورية، في إطار خطتها الدعوية لترسيخ القيم الدينية والوطنية وبناء وعي صحيح لدى المواطنين، خاصة بين النشء والشباب.

وجاء لقاء اليوم الأول عقب صلاة المغرب تحت عنوان: "منهج النبي ﷺ في رعاية النشء والتواصل معهم"، حيث تناول العلماء والأئمة المشاركون أساليب التربية النبوية في رعاية الأطفال والشباب، وكيفية توجيههم بما يتوافق مع تعاليم الدين وقيم المجتمع.

وأشار الأئمة إلى أهمية الاهتمام بالنشء وتعليمهم القيم الأخلاقية والدينية منذ الصغر، مؤكدين على دور الأسرة والمدرسة والمسجد في تكوين شخصية الشاب المسلم القوي في الإيمان والواعي لمسؤولياته الوطنية والاجتماعية.

وتُقام فعاليات الأسبوع الثقافي بمشاركة نخبة من العلماء والأئمة، في إطار خطة متكاملة تجمع بين البناء العلمي والتربوي، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر، عقب صلاة المغرب يوميًّا.