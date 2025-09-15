نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الرئيس السيسي: ندعم صون سيادة قطر والحفاظ على سلامة أراضيها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكد دعم صون سيادة قطر والحفاظ على سلامة أراضيها.

كانت أعلنت الرئاسة المصرية أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة تأتي تأكيدًا على تضامن مصر الكامل مع دولة قطر، حكومة وشعبًا، في مواجهة الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق الذي استهدفها الأسبوع الماضي.

حضور "السيسي" يعكس موقف القاهرة الثابت في دعم وحدة الصف العربي والإسلامي

وأكدت الرئاسة أن حضور "السيسي" يعكس موقف القاهرة الثابت في دعم وحدة الصف العربي والإسلامي، والوقوف إلى جانب الدول الشقيقة عند تعرضها لأي تهديد يمس سيادتها وأمنها.

بمشاركة قادة ورؤساء دول عربية وإسلامية

وتعقد القمة في العاصمة القطرية بمشاركة قادة ورؤساء دول عربية وإسلامية، بهدف صياغة موقف جماعي للتصدي للتصعيد الإسرائيلي الأخير، وسط دعوات لاتخاذ خطوات عملية تتجاوز حدود بيانات الإدانة.

وتأتي القمة في وقت تواجه فيه قطر، التي لعبت دور الوسيط خلال السنوات الماضية بين إسرائيل وحماس، اختبارًا سياسيًا بالغ الحساسية بشأن مستقبل دورها في الملف الفلسطيني. فقد استضافت الدوحة مرارًا جولات تفاوض غير مباشرة بين الطرفين، لكنها لم تسفر سوى عن هدنتين مؤقتتين دون التوصل إلى اتفاق دائم.