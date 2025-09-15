نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة زويل تكرم «بيت الزكاة والصدقات» لدعمه المِنَح التعليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كَرّمت جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل «بيت الزكاة والصدقات» تقديرًا لجهوده في تقديم الدعم المستمر لطلاب العلم؛ حيث قدّم البيت تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عشرات المنح التعليمية للمتفوقين علميًّا من الطلاب غير القادرين ماديًّا.

تسلّم المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات، اللواء محمد مصطفى، دِرْعَ التكريم في احتفالية تَخَرُّج دفعة 2024/2025م لكليات الهندسة والعلوم، بحضور أعضاء مجلس الأمناء ومجلس الإدارة، وذلك بمقر الجامعة بمدينة السادس من أكتوبر.

ويأتي هذا التكريم عرفانًا من الجامعة بالدور البارز لبيت الزكاة والصدقات في تقديم المِنَح الدراسية التي بدأت عام 2019/2020م، وصولًا إلى خريجي العام الجاري 2025/2026م.

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيانه الصادر اليوم الإثنين 15 من سبتمبر 2025م، إيمانه بأن التعليم هو السبيل الأول للنهوض والتقدم؛ ومن هذا المنطلق، يتكفَّل برنامج «دعم التكاليف الدراسية» أحد البرامج التنموية لبيت الزكاة والصدقات بسداد المصروفات الدراسية للطلاب المتفوقين المستحقين، وتوفير المستلزمات التعليمية، فضلًا عن دعم الطلاب الوافدين غير القادرين، وصرف إعانات للطلاب المتفوقين.

ويواصل «بيت الزكاة والصدقات» دعمه المتواصل لطلاب العلم، إيمانًا بدوره في بناء مستقبل أفضل لمصرنا العزيزة.