نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر المصري يرسل القافلة الـ37 من «زاد العزة» محملة بـ2500 طن مساعدات إنسانية إلى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دفع الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم، القافلة السابعة والثلاثين من مبادرة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة»، محملة بنحو 2500 طن من المساعدات الغذائية والإغاثية العاجلة، في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق تدفق المساعدات إلى قطاع غزة.

وتضمنت القافلة أكثر من 2200 طن من السلال الغذائية والدقيق، إلى جانب ما يزيد على 300 طن من المستلزمات الطبية والإغاثية، وذلك استمرارًا للجهود المصرية الرامية لتوفير الدعم الغذائي والصحي لأهالي القطاع.

يشار إلى أن قوافل «زاد العزة» انطلقت في 27 يوليو الماضي، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي شملت سلاسل إمداد غذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية وعلاجية، أدوات عناية شخصية، فضلًا عن أطنان من الوقود.

ومنذ اندلاع الأزمة، يواصل الهلال الأحمر المصري التواجد على الحدود لتأمين دخول المساعدات عبر معبر رفح الذي لم يُغلق من الجانب المصري، معتمدًا على شبكة من المراكز اللوجستية وجهود 35 ألف متطوع. وقد تجاوز إجمالي ما تم إدخاله حتى الآن نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة.

