نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المستندات المطلوبة للتقديم في مدارس المتفوقين STEM للعام الدراسي 2025/2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الضوابط والمستندات الرسمية الواجب توافرها في ملف التقديم الخاص بالطلاب المقبولين للالتحاق بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) للعام الدراسي الجديد 2025 – 2026، مؤكدة ضرورة تجهيز الملف كاملًا وبالاعتمادات اللازمة قبل تسليمه للمدرسة.

المستندات الأساسية

إخطار القبول الرسمي الصادر من الوزارة والموجه إلى مدارس المتفوقين.

أصل شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية) معتمدة من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، مع إرفاق 4 صور طبق الأصل منها.

استمارة طلب الالتحاق المخصصة والمتوفرة داخل المدرسة.

شهادة ميلاد مميكنة حديثة مطبوع عليها العلامة المائية، بالإضافة إلى 4 صور منها.

مستلزمات إضافية

10 أظرف بريدية عادية.

8 صور شخصية حديثة مقاس 4×6 بخلفية بيضاء.

طوابع بريدية بقيمة إجمالية 70 جنيهًا.

طابع تعليمي فئة 10 جنيهات.

طابعا نقابة مهن تعليمية بقيمة 2 جنيه.

طابع دمغة عادي بقيمة 1 جنيه.

في حالة ظروف خاصة بالولي

إذا كان الأب متوفى: يجب تقديم شهادة الوفاة مرفقة بصورة من قرار الوصاية أو الولاية التعليمية.

إذا كان الأب مسافرًا للخارج: يتعين تقديم توكيل رسمي يثبت الولاية التعليمية للأم أو الوصي القانوني.

المستندات الصحية

شهادة طبية معتمدة بخاتم شعار الجمهورية من مستشفى حكومي أو التأمين الصحي، تشمل: كشف باطنة – قلب – صدر – جلدية.

نتائج تحليل صورة دم كاملة.

تحليل سكر تراكمي.

تحديد فصيلة الدم.

بيانات ولي الأمر

3 صور سارية من بطاقة الرقم القومي الخاصة بولي الأمر.

5 أظرف بلاستيكية مزودة بكبسولة لحفظ الأوراق.

المصروفات الدراسية

طلاب المدارس الحكومية (عربي/لغات): إيصال سداد رسوم دراسية قدرها 5000 جنيه للصف الأول الثانوي عن العام الدراسي، يتم توريدها عبر هيئة البريد المصري لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

طلاب المدارس الخاصة: تقديم إفادة رسمية من الإدارة التعليمية توضح قيمة آخر مصروفات دراسية تم سدادها بالصف الثالث الإعدادي، بشرط ألا تقل عن 5000 جنيه، مع اعتمادها بخاتم شعار الجمهورية.

طلاب المدارس الدولية: يلتزم ولي الأمر بسداد المصروفات الفعلية وقدرها 30 ألف جنيه سنويًا.

الوزارة كانت قد نشرت الأسبوع الماضي نتيجة القبول النهائية بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا على مستوى الجمهورية، بما يشمل مدرسة المتفوقين بعين شمس وغيرها، تمهيدًا لبدء استقبال الطلاب الجدد مع انطلاق العام الدراسي 2025 – 2026.