نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 1000 جنيه منحة مدارس للعاملين بالسكة الحديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية، أن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، وافق على صرف منحة استثنائية بقيمة 1000 جنيه للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومترو الأنفاق، والشركات التابعة، وذلك وفقًا للضوابط المقررة سابقًا.

ويأتي صرف هذه المنحة في إطار حرص وزارة النقل على دعم العاملين وتخفيف الأعباء عنهم بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد.

وهنأ رئيس النقابة العامة جميع العاملين بهذه المناسبة، متمنيًا لهم دوام التوفيق.